A quebra da receita bruta do jogo em Macau encontra-se dentro de previsto, atendendo aos efeitos da actual epidemia de Covid-19, disse quinta-feira o secretário para a Economia e Finanças, Lei Wai Nong, à saída da reunião plenária do Conselho Permanente de Concertação Social.

O secretário realçou que a receita bruta do jogo em Março foi já de 5200 milhões de patacas, considerou que as actuais medidas de prevenção e controlo da epidemia são bastante eficazes e acrescentou que a próxima fase poderá ser a de atrair clientes a fim de que a revitalização da economia possa iniciar-se gradualmente.

Lei Wai Nong, quando questionado sobre despedimentos no sector do jogo, disse que as seis concessionárias mantiveram os postos de trabalho, tendo eventualmente havido casos isolados “devido à existência de situações de violação de normas por parte dos trabalhadores.”

O secretário apelou a todos para enfrentarem em conjunto este período de dificuldades e acrescentou que, nos termos da lei em vigor, é necessário manter os casinos abertos 24 horas, sendo que o governo não tem previsto qualquer medida de suspensão temporária. (Macauhub)