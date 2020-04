O Banco Central de São Tomé e Príncipe lançou uma série de medidas para mitigar aos efeitos do Covid-19, incluindo a redução da taxa de facilidade permanente de cedência de liquidez de 11% para 9,5 %, anunciou segunda-feira em São Tomé o governador Américo Barros.

Citando decisões saídas do Comité da Política Monetária da instituição, o governador anunciou ainda a redução de “reservas mínimas de caixa de 18% para 14% em moeda nacional e de 21 % para 17 % em moeda estrangeiras.”

O Comité da Política Monetária decidiu também, em coordenação com o governo, “orientar os bancos a conceder moratórias no pagamento das prestações bancarias aos agentes económicos [empresas e particulares] cujos rendimentos ou negócios estejam a ser afectados de forma directa pelo choque do Covid-19, devendo o banco central adoptar medidas temporárias de flexibilização de alguns rácios prudenciais.”

Além de orientação aos bancos com vista a suspender e ou reduzir algumas comissões, sobretudo as referentes aos pagamentos electrónicos, o governador garantiu “trabalhar em colaboração com a Sociedade Gestora do Sistema de Pagamentos Automatizados em São Tomé (Spaut) e com os bancos no sentido de assegurar o aprovisionamento permanente das caixas ATM.”

As medidas de mitigação foram anunciadas poucas horas antes do governo de São Tomé e Príncipe ter confirmado os primeiros quatro casos positivos de vírus corona (Covid-19) no país na sequência de resultados de testes realizados num laboratório de Franceville, Gabão com apoio da Organização Mundial de Saúde. (Macauhub)