A companhia de aviação chinesa Beijing Capital Airlines vai retomar os voos para Portugal dia 24 de Abril, com uma ligação semanal Pequim Daxing – Xi’an – Lisboa, em Airbus A330-200, informou a agência de notícias de viagens e turismo Presstur.

O reinício dos voos resulta das novas directrizes anunciadas recentemente pela autoridade chinesa para a aviação civil (CAAC – Civil Aviation Administration of China).

O regulador determinou que as companhias aéreas chinesas só podem operar uma rota por país, cada uma com um voo semanal, enquanto as transportadoras estrangeiras só podem operar uma rota para a China, também com um voo semanal.

As novas directrizes indicam também que os voos de/para a China devem operar com uma ocupação máxima de 75%.

As companhias podem operar voos só de carga com aviões de passageiros de/para a China, sem prejuízo de manterem uma rota semanal para transportar passageiros de/para o país.

As novas directrizes também obrigam a que todos os voos de longo curso para Pequim façam uma escala técnica para inspecção num dos 12 aeroportos designados na China.

Além do voo para Lisboa, a Beijing Capital Airlines também vai ter um voo por semana entre Qingdao e Londres Heathrow. (Macauhub)