O vice-primeiro-ministro e ministro das Finanças, Olavo Correia, anunciou segunda-feira a criação de um grupo, composto por vários especialistas, nacionais e estrangeiros, para ajudar o Governo a preparar uma estratégia para o período pós-pandemia.

Olavo Correia fez este anúncio na sua página da rede social, quando comentava o crescimento do Produto Interno Bruto, de Cabo Verde em 5,7% no quarto trimestre e ao longo do ano de 2019.

“Não obstante este resultado positivo, infelizmente, temos de estar cientes de que o quadro mudou. Temos, igualmente, de começar a preparar o “novo” futuro. Um futuro envolto em tantas mutações, turbulências e incertezas”, escreveu.

Na mesma publicação, Olavo Correia ressaltou que haverá pela frente um mundo com mais pobreza, mais exclusão, mais desemprego, menos oportunidades para os jovens e mulheres e com mais limites e fronteiras.

Por isso, frisou que, na qualidade de ministro que tutela a área do Planeamento, irá criar, durante esta semana, um grupo de trabalho, convidando vários especialistas, no país e no estrangeiro, para ajudar o governo a preparar uma estratégia para o período pós-pandemia.

Cabo Verde tem actualmente casos de Covid-19 confirmados nas ilhas da Boa Vista (4), de Santiago (2) e de São Vicente (1), tendo um dos casos da ilha da Boa Vista, um turista inglês de 62 anos, acabado por falecer. (Macauhub)