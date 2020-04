Cabo Verde registou um crescimento económico de 5,7% em 2019, informou o Instituto Nacional de Estatística (INE), ao divulgar segunda-feira na Praia as Contas Nacionais Trimestrais relativas ao quarto trimestre e ao conjunto do ano passado.

O INE adiantou que o crescimento acumulado dos quatro trimestres de 2019 ficou-se a dever, essencialmente, às actividades da electricidade e água, construção, transportes, alojamento e restauração, serviços financeiros e seguros e Administração Pública.

O Produto Interno Bruto registou uma variação de 5,7% em termos reais no quarto trimestre de 2019, taxa que é inferior em 1,2 pontos percentuais à verificada no trimestre anterior, 6,9%, ainda segundo os mesmos dados, evolução que resultou do maior contributo das despesas do consumo final e das exportações.

Do lado da oferta o Valor Acrescentado Bruto a preços de base apresentou uma evolução homóloga positiva de 6,3%, destacando-se para o efeito as actividades dos transportes e construção, tendo os impostos líquidos de subsídios apresentado uma evolução homóloga de 1,8%.

O Consumo Final teve uma variação homóloga positiva de 8,0%, no 4º trimestre de 2019 (7,3% no trimestre anterior), tendo o consumo privado aumentado 8,0%, em termos reais, no 4º trimestre de 2019 (7,3%, no 3º trimestre) e o consumo público apresentado uma taxa de variação homóloga de 8,3%, em volume, (7,4% no trimestre anterior).

O Investimento registou uma variação homóloga negativa, de 7,6%, em volume, no 4º trimestre de 2019 (-7,1% no trimestre anterior). (Macauhub)