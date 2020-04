A remodelação do Auditório Nacional de Cabo Verde, na Praia, está a ser financiada pela China, sendo que a conclusão da primeira fase está prevista para finais de Junho, disse o director-geral das Artes e das Indústrias Criativas do Ministério da Cultura.

Adilson Gomes disse ainda à agência noticiosa Lusa que a sala de espectáculos está a sofrer uma remodelação profunda, ganhando várias valências para poder receber projectos de toda a comunidade artística cabo-verdiana.

“As obras passam essencialmente pela instalação de um novo sistema de ar condicionado e a remodelação de duas salas no primeiro piso, que no futuro poderão vir a ter utilidades várias, trabalhos que já se encontram concluídos e operacionais”, adiantou o responsável governamental, referindo ainda que a remodelação vai abarcar a substituição dos assentos.

As obras são financiadas pela China, no âmbito da cooperação com Cabo Verde, ainda segundo o director das Artes e Indústrias Criativas, sem avançar o valor monetário dos trabalhos.

O Auditório Nacional, situado no centro da capital, é uma das salas de espectáculos do país, sendo um dos edifícios construídos pela China em Cabo Verde, que inclui a Biblioteca Nacional, os Palácios do Governo e da Assembleia Nacional e o Estádio Nacional. (Macauhub)