Angola encaixou 19 mil milhões de kwanzas (34 milhões de dólares) com a privatização de sete empresas agro-pecuárias e agro-industriais para cinco empresas angolanas de capitais privados, depois de os contratos que formalizam este processo terem sido assinado terça-feira, em Luanda.

Os contratos foram subscritos pelo presidente do Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE), Patrício Vilar, e por representantes das empresas adquirentes, casos da Pérola do Kikuxi, Telegest, Sociedade Agro-pecuária do Bailundo e os grupos Edson Droves e FF Empreendimentos.

As adjudicações constituem o desfecho de um concurso público lançado em Junho de 2019 para a privatização de empresas públicas, uma operação que, em Agosto, viu o prazo de abertura das propostas prorrogado para Outubro, quando os resultados foram anunciados.

A Pérola do Kikuxi adquiriu o Matadouro Modelar de Luanda, avaliado em 600,5 milhões de kwanzas, bem como o Complexo de Silos de Catete, de 1330 milhões de kwanzas.

A Telegest comprou o Matadouro Modelar do Porto Amboim, enquanto a Sociedade Agro-pecuária do Bailundo adquiriu o Matadouro Industrial de Camabatela por 2500 milhões de kwanzas.

O Grupo Edson Drove comprou o Entreposto Frigorífico de Caxito, orçado em mais de 700 milhões de kwanzas e a fábrica de Tomate e Banana de Caxito, cifrada em mais de dois mil milhões de kwanzas, ao passo que o grupo FF Empreendimentos comprou a Fazenda Agro-industrial de Camaiangala, localizada na província do Moxico, por cerca de 8900 milhões de kwanzas.

Os activos faziam parte do Concurso Público 5/2019, que incluía ainda o Matadouro Modular de Malanje, uma fábrica de latas, outra de processamento de tomate e o Entreposto Frigorifico de Dombe Grande, a fábrica de processamento de tomate e o Entreposto Frigorífico do Namibe, bem como os complexos de silos da Caconda, Caála, Catabola, Ganda e Matala.

O IGAPE revelou que estes últimos empreendimentos tiveram licitações ou propostas de aquisição situadas abaixo dos valores determinados, os quais não foram aceites pela Comissão de Negociação nomeada para orientar o processo. (Macauhub)