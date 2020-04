As empresas do Corredor de Nacala, no norte de Moçambique, passam doravante a usar um único nome comercial, denominado Nacala Logistics, que é resultado da fusão das marcas de cada uma, informou o presidente do Conselho de Administração das empresas do Corredor Nacala.

Welington Soares disse que a marca integrada foi criada com o objectivo de dinamizar e fomentar, cada vez mais, a relação comercial entre as empresas moçambicanas do Corredor de Nacala, nomeadamente o Corredor do Desenvolvimento do Norte (CDN) e o Corredor Logístico Integrado de Nacala (CLN) e as empresas Central East African Railways (CEAR) e Vale Logistics Limited (VLL), do Malaui, bem como com os utentes dos seus serviços.

Para o efeito, irá agregar mais valor à cadeia de negócio, bem como facilitar a gestão de todo o Corredor.

Welington Soares disse ainda que, com a nova identidade, espera-se fortalecer os dois principais negócios, logística do carvão e carga geral, optimizar os seus processos e facilitar a identificação perante o público de um único fornecedor de serviços.

“Nacala Logistics é uma marca segura, em que se pode confiar, produtiva, eficaz e inclusiva. Esta identidade vai reforçar o posicionamento do Corredor como empresa sólida e responsável”, disse Soares, citado em comunicado.

A nova marca não vai interferir na identidade jurídica de cada umas das empresas, ou seja, cada uma vai continuar a honrar isoladamente os seus compromissos legais e fiscais.

“Queremos reforçar que esta mudança do nome comercial não significa que vamos criar uma nova empresa”, explicou Soares.

As empresas CDN e CLN, em Moçambique, CEAR e VLL, no Malaui, vão manter-se no mercado e a pagar as suas contribuições ao Estado, além de continuar a garantir emprego a mais de 2500 trabalhadores que temos nas nossas operações”, assegurou Welington Soares. (Macauhub)