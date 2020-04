O crescimento do número de casos de pessoas infectadas com Covid-19 em Portugal, para mais de 13 mil, gerou uma onda de solidariedade em Macau, que conta agora com uma nova doação pelo grupo luso-chinês Quinta da Marmeleira de mais de 250 mil máscaras protectoras.

Uma fonte do grupo, produtor de vinho na região de Lisboa, informou terem sido já entregues 100 mil máscaras (N95 e cirúrgicas) e respiradores FFP2 devidamente certificados à Embaixada de Portugal na China, que tem estado a canalizar os apoios para serem enviados para o Ministério da Saúde de Portugal, hospitais públicos no Porto e em Lisboa, centros de saúde, esquadras da Polícia de Segurança Pública, Câmara Municipal de Alenquer até à Junta de Freguesia do Areeiro, entre outras instituições.

Outras 110 mil máscaras, usadas pelas equipas médicas envolvidas no combate à epidemia de Covid-19, já foram adquiridas e o grupo pretende adquirir mais 40 mil para doar na próxima semana, segundo a mesma fonte.

O presidente do Conselho de Administração do Grupo Quinta da Marmeleira, Wu Zhiwei, disse “este é o momento da solidariedade total”, pelo que o grupo resolveu atender aos apelos das autoridades portuguesas, “dentro da sua política de responsabilidade social.”

“Se há cerca de três meses viemos em auxílio da China, agora é a vez de Portugal e este gesto tem um significado especial que nos mantém ligados a esta multissecular amizade entre Portugal e a China e para dar o melhor apoio e incentivo a todas as pessoas que trabalham na linha de frente da luta contra a pandemia”, disse Wu Zhiwei, que também é vice-presidente da Câmara de Comércio e Indústria Portugal-China.

Em Fevereiro, quando a crise do novo vírus corona estava no auge na China, o grupo doou para Macau e cidades da Grande Baía dezenas de milhares de máscaras, luvas, roupas anti-contaminação e outros materiais de protecção.

No domingo passado, um avião fretado pelo governo de Portugal chegou a Lisboa com equipamentos médicos chineses, incluindo 144 ventiladores hospitalares e máscaras de protecção respiratória para o sistema nacional de Saúde.

Fonte da embaixada portuguesa na China afirmou que há mais carga para ser enviada, que “excede amplamente” a capacidade de um único avião, pelo que haverá mais voos.

Um pedido de 500 ventiladores feitos pelo Estado Português e uma empresa chinesa deve ser entregue em 15 de Abril, segundo a Embaixada.

Em Macau, cerca de 4,6 milhões de patacas (537 mil euros) foram depositados numa conta no Banco Nacional Ultramarino até 7 de Abril, último dia da campanha, prevendo-se que a conta permaneça aberta. (Macauhub)