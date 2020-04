O Portal de Alívio Económico (https://alivioeconomico.org/), recentemente lançado pelo Ministério da Economia e Planeamento de Angola, é uma ferramenta digital onde estão disponíveis as medidas adoptadas pelo governo para aliviar o impacto negativo da pandemia de Covid-19 na economia.

O Jornal de Angola escreveu que o portal em questão é um endereço electrónico que disponibiliza informações diversas, entre as quais o alívio fiscal, obrigações com a segurança social, pacotes de financiamento e algumas despesas correntes a realizar.

Com essas medidas, o governo quer apoiar os empresários com foco nos rendimentos e nos trabalhadores, podendo os operadores económicos manifestar o interesse de beneficiar de forma transparente das medidas em curso, criadas para suportar esta fase difícil que o país atravessa.

Aprovada na última reunião da Comissão Económica do Conselho de Ministros, o conjunto de medidas é de carácter imediato, cuja resposta serve para mitigar os efeitos da redução acentuada do preço do petróleo no mercado internacional, que oscila actualmente entre 28 e 30 dólares, sobre as empresas, famílias e, principalmente, ao sector informal da economia nacional.

Outras medidas passam por assegurar apoio financeiro para a manutenção mínima dos níveis de actividade das micro, pequenas e médias empresas do sector produtivo, através da consignação de cerca de 448 mil milhões de kwanzas e da remoção de alguns procedimentos administrativos, que incidem sobre o processo de constituição de empresas, tais como o registo estatístico e o requerimento do alvará comercial para o exercício de determinadas actividades.

A lista completa das medidas adoptadas pelo governo de Angola está disponível no endereço electrónico http://www.mep.gov.ao/vernoticia.aspx?id=49779. (Macauhub)