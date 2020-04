O desenvolvimento de um projecto de produção e armazenamento de energia solar em Moçambique para um cliente comercial e industrial foi suspenso devido à pandemia do novo vírus corona, informou em comunicado ao mercado o grupo Ncondezi Energy.

O grupo menciona a actual restrição de movimentos, bem como a incapacidade de o cliente garantir de momento o acesso ao local onde a central solar irá ser construída, como motivos para suspender o projecto.

O comunicado adianta que caso essas restrições venham a ser levantadas até ao final de Maio próximo é ainda possível garantir a data estipulada no contrato para a entrega do projecto, o segundo trimestre de 2020.

O presidente executivo do grupo, Hanno Pengilly, recorda no comunicado a construção da central termoeléctrica em Tete continua a avançar, devendo ser divulgado ainda este mês um comunicado com dados actualizados sobre este projecto.

O grupo anunciou em Outubro de 2019 ter constituído uma parceria com a empresa GridX Africa Development, especializada em projectos de energia solar em África, indo investir 1,1 milhões de dólares numa sociedade-veículo denominada GridX Africa AssetCo para financiar o projecto inicial.

O primeiro contrato, agora suspenso, diz respeito a uma central fotovoltaica com capacidade para produzir 400 kilowatts de energia eléctrica, ligada a uma unidade de armazenagem com uma capacidade de 228 kilowatts. (Macauhub)