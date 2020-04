O Produto Interno Bruto de Macau deverá registar uma contracção de 29,6% este ano, que se vem adicionar à queda de 4,7% verificada em 2017, segundo a Previsão Económica Mundial, relatório divulgado em Washington pelo Fundo Monetário Internacional.

O mesmo documento adianta que no ano seguinte, em 2021, a economia de Macau crescerá à taxa de 32,0%, quase que anulando a queda verificada nos dois anos anteriores.

Macau é, aliás, o país ou território da Ásia que regista maior queda na evolução da sua economia, com o FMI a prever taxas de variação máxima de 2,7% para o Vietname e mínima de menos 7,2% para a Nova Zelândia.

O documento divulgado pelo Fundo Monetário Internacional é omisso quanto aos argumentos aduzidos para calcular a taxa de evolução do Produto Interno Bruto de Macau nos dois anos em análise.

O PIB de Macau registou uma contracção em termos reais de 4,7% em 2019, ao ter-se situado em 434,7 mil milhões de patacas (54 337 milhões de dólares), tendo o PIB per capita a preços correntes contraído-se 6,6% ao ter-se situado em 645 438 patacas (cerca de 79 977 dólares).

O relatório do FMI adianta que a taxa de inflação manter-se-á relativamente estável e baixa nos anos de 2020/2021, com taxas de 2,8% e 2,0%, respectivamente, o mesmo sucedendo à taxa de desemprego que, depois de um pico de 2,0% este ano, baixará para 1,8%, que compara com 1,7% em 2019.

A Direcção dos Serviços de Estatística e Censos de Macau divulgará dia 25 de Maio a evolução do PIB no decurso do primeiro trimestre de 2020, período em que se assistiu ao eclodir da pandemia do novo vírus corona. (Macauhub)