O levantamento do parque industrial de Moçambique, um exercício que tem em vista identificar pontos que necessitam de uma intervenção de investimento ou de apoio, encontra-se na fase de conclusão, disse recentemente em Maputo o ministro da Indústria e Comércio.

Carlos Mesquita disse que este processo vai dinamizar o potencial industrial do país, com ênfase nalgumas zonas fronteiriças, através das quais muitos cereais produzidos localmente passam para o mercado de países vizinhos como o Malaui.

“Existem produtores que não conseguem colocar os seus produtos no mercado nacional e temos estado a falar com as grandes indústrias nacionais que usam esses produtos como matéria-prima, para que as possam comprar”, disse.

O Governo concluiu recentemente a elaboração de um estudo para o estabelecimento de parques industriais em três províncias do país, como um incentivo à produção e uma oportunidade para a reestruturação do tecido económico local.

Trata-se dos distritos de Moatize, em Tete, Dondo, em Sofala e Báruè, na província de Manica, onde está prevista a instalação e desenvolvimento de unidades industriais.

Estão ainda a ser elaborados estudos de viabilidade para o estabelecimento e desenvolvimento de outros parques industriais noutros pontos do país, a exemplo de Mocuba, na província da Zambézia. (Macauhub)