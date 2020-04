O governo da China e pelo menos uma entidade particular da China têm estado a ajudar os países africanos de língua oficial portuguesa através da oferta de equipamentos médicos-hospitalares na montagem de uma resposta atempada ao novo vírus corona, segundo escrevem os jornais e agências noticiosas locais.

O embaixador da China em São Tomé e Príncipe anunciou na passada sexta-feira ter procedido à entrega de um lote de equipamentos, de que destacam máscaras, luvas, protecção de calçado e viseiras, bem como termómetros, no âmbito da cooperação sanitária entre os dois Estados.

Tendo-se manifestado grato em “poder contribuir de maneira modesta” em ajudar São Tomé e Príncipe na prevenção desta pandemia, Wang Wei reafirmou a vontade e a disponibilização da China de continuar apoiar o arquipélago bem como outros países africanos no combate ao vírus corona.

Este donativo do governo chinês segue-se a um outro no âmbito de acções preventivas face à pandemia que levou o arquipélago a observar desde 17 de Março último o Estado de Emergência Sanitária com várias medidas restritivas impostas pelo governo.

Na Guiné-Bissau, as autoridades anunciaram a chegada prevista para para sábado e terça-feira de material hospitalar da China e o lançamento das operações de ajuda alimentar de urgência no âmbito do combate à pandemia do novo vírus corona.

“Da China chega no dia 18 de Abril um primeiro carregamento de material diverso para fins hospitalares, devendo um segundo barco chegar no dia 21”, referiu Nuno Nabian, nomeado primeiro-ministro da Guiné-Bissau pelo auto-proclamado Presidente do país, Umaro Sissoco Embaló.

A Guiné-Bissau regista 46 casos da covid-19, três dos quais recuperados, tendo no âmbito do combate à pandemia prolongado o estado de emergência até 26 de Abril e endurecido algumas das medidas para combate à prevenção da doença.

Angola, por seu turno, recebeu sexta-feira uma doação de 10 ventiladores, 4000 factos de protecção, 11 mil máscaras N95 e 20 mil zaragatoas (material para recolher amostras) feita pela Fundação Jack Ma ao Ministério da Saúde.

O gesto foi dado a conhecer pelo secretário de Estado para a Saúde Pública, Franco Mufinda, quando actualizava as informações sobre a Covid-19, sendo que há 10 dias que Angola não regista alteração dos dados estatísticos referentes aos casos positivos, que são actualmente 19, dos quais 12 activos, cinco recuperados e dois óbitos. (Macauhub)