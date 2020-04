A 36ª edição da Feira Internacional de Luanda (Filda 2020) será realizada na data programada, não estando previsto qualquer adiamento ou alteração do período da promoção do certame, garantiu o presidente do Conselho de Administração do Grupo Eventos Arena, a empresa que organiza a exposição.

A maior exposição de negócios de Angola acontece de 14 a 18 de Julho nas instalações da Zona Económica Especial Luanda – Bengo (ZEELB), tendo Bruno Albernaz confirmado ao Jornal de Angola terem decorrido, antes da proclamação do estado de emergência, reuniões para analisar a questão Filda 2020, tendo sido decidido manter a data original.

“Os eventos programados para o segundo semestre deste ano serão todos realizados, mas estamos a acautelar os aspectos da evolução da pandemia, pois serão cumpridas as orientações das autoridades sanitárias”, disse.

O processo de inscrições para os expositores decorre sem grandes sobressaltos, apesar de ter havido algum receio no mês de Março, por causa da evolução da doença à escala global, adiantou o presidente do Grupo Eventos Arena.

A organização prevê receber, num espaço de 28 mil metros quadrados, mais de 700 exportadores, um número similar ao da edição passada, tendo Bruno Albernaz informado que os expositores tradicionais, sobretudo a nível dos países, já renovaram as inscrições e tudo indica que muitos vão participar na maior bolsa de negócios de Angola.

Entre os países convidados destacam-se Portugal, Alemanha, Indonésia, Turquia, França, Índia, China, Reino Unido, Noruega, Suécia, Suíça, Israel, Brasil, Japão, Bielorrússia, Uruguai, e Itália e o território de Macau.

A anterior edição da Filda decorreu entre 9 e 13 de Julho de 2019, com a participação de 21 países, mais três do que em 2018. (Macauhub)