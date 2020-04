A economia de Angola registou uma contracção de 0,9% em 2019, comparativamente ao ano transacto, segundo os resultados preliminares do Produto Interno Bruto divulgados segunda-feira em Luanda pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Ao divulgar as Contas Nacionais Trimestrais relativas ao quarto trimestre de 2019 e as preliminares do mesmo ano, o INE informou ter o Produto Interno Bruto do último trimestre do ano registado uma quebra de 0,8% em relação ao valor contabilizado no trimestre homólogo de 2018.

Os dados divulgados pela entidade estatística angolana indicam ter Angola registado assim o quarto ano consecutivo de recessão, devendo registar nova contracção este ano, com o governo a estimar uma descida de 1,2% e o Fundo Monetário Internacional a prever uma queda de 1,4%.

Depois de 2015, em que a economia angolana ainda cresceu, se bem que à taxa de 0,9%, contraiu-se -2,6% no ano seguinte, em 2017 caiu -0,1% e em 2018 a queda do PIB agravou-se para menos 2,0%.

“O desempenho das actividades económicas no quarto trimestre de 2019 em relação ao quatro trimestre de 2018, em termos de variação negativa, é atribuído fundamentalmente às actividades de Pesca (-24,9%), Petróleo (-6,6%), Extracção de Diamantes (-11,3%) e Telecomunicações (-1,1%)”, acrescenta-se na nota disponível na página electrónica do INE angolano.

Por seu turno, as actividades que mais contribuíram e constituíram factores importantes para o desempenho das actividades no PIB do IV Trimestre de 2019 foram a Extracção e Refinação do Petróleo em Rama e Gás Natural com 29,4%, seguida do Comércio com 12,8%, Construção com 14,1% e Administração Pública com 8,6%”, conclui o INE. (Macauhub)