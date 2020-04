A densidade populacional de Macau aumentou de 20 mil pessoas por quilómetro quadrado em 2018 para 20,4 mil pessoas por quilómetro quadrado em 2019, situando-se a área de solos do território em 32,9 quilómetros quadrados, informaram os Serviços de Estatística e Censos (DSEC).

Ao divulgar as Estatísticas do Ambiente relativas a 2019, a DSEC informou ainda ter a temperatura média de Macau sido de 23,6ºC em 2019, que representa um aumento de mais 0,8ºC face a 2018, tendo sido o ano com temperatura média mais elevada desde que se iniciou o registo deste dado em 1952.

Os meses de Julho e Agosto registaram a temperatura máxima de 35,7ºC no ano de 2019, que decresceu ligeiramente 0,1ºC, em relação à de 2018 e em Janeiro verificou-se a temperatura mínima de 8,4ºC, mais 3,8ºC relativamente à de 2018.

O número de dias com ar considerado como “insalubre” observado em todas as estações de controlo de Macau em 2019 foi superior ao registado em 2018, tendo-se em duas delas registado 41 dias, mais 29 e 12 dias, respectivamente, em termos anuais.

O consumo total de água atingiu 92,815 milhões de metros cúbicos, tendo subido 2,1%, em termos anuais, tendo a Central de Incineração de Resíduos Sólidos tratado 550,249 mil toneladas de resíduos sólidos urbanos em 2019, mais 5,3%, face a 2018. (Macauhub)