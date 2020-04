Os prejuízos no sector dos transportes em Angola devido à pandemia de Covid-19 poderão ascender a mil milhões de dólares, disse segunda-feira em Luanda o secretário de Estado para o Sector da Aviação Civil, Marítimo e Portuário, Carlos Borges.

O secretário de Estado, que prestava declarações no final de um encontro que reuniu o ministro dos Transportes, Ricardo d´Abreu, empresas, associações do sector e banca comercial, disse ainda que aquele valor foi calculado a partir de variáveis e pressupostos que são difíceis de fixar, devido às incertezas sobre o tempo de duração da pandemia, que ninguém sabe ao certo quando é que termina.

Assegurou, por outro lado, que o prazo estimado para a recuperação das perdas resultantes do actual contexto de crise pode acontecer nos próximos seis a nove meses e assinalou que o encontro permitiu, igualmente, avaliar o impacto da pandemia e analisar o equilíbrio das empresas públicas e privadas do sector, empregabilidade, alívio fiscal, bem como o investimento necessário para garantir os postos de trabalho.

Entre as soluções encontradas para a contenção dos efeitos da pandemia inclui-se o apoio à tesouraria das empresas na ordem de 200 milhões de dólares, de modo a garantir o equilíbrio financeiro resultante das baixas de receitas, sendo que as necessidades de investimento do sector privado podem atingir 100 milhões de dólares, segundo o Jornal de Angola. (Macauhub)