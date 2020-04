A execução dos contratos assinados ao abrigo do Programa de Investimento Público cuja fonte de financiamento não se encontre assegurada foi suspensa, determinou terça-feira a ministra das Finanças de Angola, Vera Daves de Sousa.

A ministra suspendeu, igualmente, a execução dos contratos de carácter não prioritário e estrutural no âmbito das Despesas de Apoio ao Desenvolvimento sem financiamento garantido.

No documento, Vera Daves orienta as unidades orçamentais a reservarem os valores disponíveis na categoria “Bens e Serviços” para o pagamento de contratos prioritários e essenciais no actual momento e a suspensão de “todos os outros.”

No âmbito destas medidas, as unidades orçamentais devem comunicar aos seus fornecedores e concorrentes/candidatos a decisão da suspensão de contratos em execução e procedimentos em curso, fundamentando-se na baixa do preço do petróleo e no impacto da pandemia da Covid-19 nas finanças públicas.

A presente circular não se aplica aos contratos e procedimentos dos sectores da saúde, educação e acção social, bem como aos relativos ao abastecimento logístico, saneamento básico e outros cuja fonte de financiamento se encontre previamente assegurada.