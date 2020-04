A Sociedade Nacional de Combustíveis de Angola (Sonangol) vai poder utilizar o terminal de combustíveis da Pumangol, em Luanda, para a constituição de uma reserva de segurança de combustíveis, ao abrigo de um acordo assinado com a subsidiária angolana do grupo Puma Energy, de Singapura.

A Sonangol informou em comunicado que o entendimento alcançado satisfaz ambas as partes e vai permitir suprir as necessidades de combustíveis, bem como representa o reforço da cooperação entre as duas empresas.

Assinado no passado fim-de-semana, o acordo permitirá à Sonangol utilizar as referidas instalações quase na totalidade da sua capacidade, estimada em 300 mil metros cúbicos, assim como outras valências logísticas que possui.

A Sonangol assegura que mantém empenhada no projecto de construção do Terminal Oceânico da Barra do Dande, na província do Bengo, empreendimento que irá aumentar a capacidade de armazenamento em terra e contribuir para a criação da reserva de segurança de combustíveis líquidos e gasosos para o país.