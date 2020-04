O Banco Comercial e de Investimentos (BCI) é a instituição de crédito de maior importância sistémica em Moçambique, seguida do Millennium bim e do Standard Bank, informou o Banco de Moçambique em que divulga a classificação dos bancos a operar no país segundo aquele indicador.

O comunicado recorda que o banco central tem de publicar até ao dia 30 de Abril de cada ano a lista de instituições de crédito classificadas como D-Sibs ou Quase D-Sibs, tendo por base os dados reportados a 31 de Dezembro do ano anterior.

A metodologia proposta segue uma abordagem de determinação que assenta numa pontuação média de três indicadores com pesos distintos, a saber, tamanho com um peso de 50%, interligação com 25% e possibilidade de substituição com os restantes 25%.

Após o cálculo de cada indicador e a sua pontuação pelo respectivo factor, as pontuações obtidas determinam que as instituições de crédito cuja pontuação exceda 130 pontos são classificadas como D-Sibs, as cuja pontuação se situe entre 65 e 130 pontos são Quase D-Sibs e as que tenham menor pontuação são definidas como sem importância sistémica.

O Banco de Moçambique informou ter o BCI obtido uma pontuação de 266 pontos, o Millennium bim de 228 pontos, o Standard Bank de 144 pontos e o ABSA Bank de Moçambique de 110 pontos, tendo todos os restantes bancos a operar no país uma pontuação inferior, não tendo, por isso, importância sistémica.