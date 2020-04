O Banco Nacional de Angola (BNA) deverá tornar público até Setembro de 2020 o nome da empresa que será responsável pelo Sistema de Transferências Móveis e Instantâneas a introduzir em todo o território nacional, nos termos de um pedido de informação divulgado a 26 de Abril corrente.

“Existindo já uma rede de telecomunicações móveis bastante consolidada no mercado angolano, o BNA pretende introduzir um Sistema de Transferências Móveis e Instantâneas (STMI), que esteja disponível em todo país e acessível a toda a população, vulgarmente conhecido como Mobile Money”, afirma o banco central.

A abertura dos pedidos de informação destina-se à elaboração de um pedido de proposta (RFP) para escolha do operador tecnológico da entidade que será responsável pela gestão tecnológica do STMI, que terá de ser uma sociedade operadora de sistema de pagamentos sediada em Angola.

O sistema de pagamentos em Angola assenta actualmente na utilização de quatro instrumentos de pagamentos escriturais (cheques, cartões de pagamento, transferências a crédito e débitos directos) e é composto por quatro subsistemas interbancários, um sistema de pagamentos de grandes montantes e um subsistema de liquidação de títulos.

Os interessados terão de dar resposta ao pedido de informação do BNA até ao dia 10 de Junho de 2020, o pedido de proposta será lançado pelo em 24 de Junho com prazo de resposta até 31 de Julho, em Agosto decorrerão visitas e demonstrações no local, estando prevista a decisão do processo de selecção para Setembro de 2020.

Com o pedido de informação, o BNA pretende obter informações tendentes a orientar a “selecção de uma empresa sólida, de reconhecida idoneidade e experiência na gestão e operação” deste tipo de sistemas.

A documentação pode ser obtida no seguinte endereço electrónico – https://www.bna.ao/Newsletter/anexos/RFI-STMI.pdf. (Macauhub)