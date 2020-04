A data de realização da 6.ª Conferência Ministerial do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa está ainda por definir, anunciou segunda-feira o secretário para a Economia e Finanças do governo de Macau.

“Está agendada a realização da 6.ª Conferência Ministerial (…) mas a data da sua concretização está ainda por definir devido ao surto da epidemia”, disse Lei Wai Nong, ao apresentar aos membros da Assembleia Legislativa as Linhas de Acção Governativa da área da Economia e Finanças para o ano de 2020.

O secretário adiantou que o governo de Macau irá actuar em coordenação com o Ministério do Comércio da China, “executando, da melhor forma, todas as iniciativas e trabalhos preparativos inerentes a este evento.”

Lei Wai Nong disse também que o seu pelouro irá estudar a colaboração com a Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau e outras regiões da China continental para a exploração do desenvolvimento da cooperação com os países de língua portuguesa em diversas vertentes, valorizando ainda mais a função da plataforma no prosseguimento das actividades económicas e comerciais entre a China e aqueles países.

Essa colaboração, prosseguiu, visa articular a aplicação das linhas nacionais para a promoção da concretização da nova conjuntura de plena abertura e valorização mais efectiva das funções de Macau enquanto plataforma entre a China e os países de língua portuguesa.

A secretária-geral do Fórum de Macau disse em Junho de 2019 que a 6.ª Conferência Ministerial, que devia realizar-se nesse ano, tinha sido adiada para 2020 “numa data ainda a definir.”

A China estabeleceu a Região Administrativa Especial de Macau como plataforma para a cooperação económica e comercial com os países de língua portuguesa em 2003, ano em que criou o Fórum de Macau.

Este Fórum tem um secretariado permanente, reúne-se a nível ministerial a cada três anos e integra, além da secretária-geral e de três secretários-gerais adjuntos, oito delegados dos países de língua portuguesa (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste).

Cinco conferências ministeriais do Fórum de Macau foram realizadas no território em Outubro de 2003, Setembro de 2006, Novembro de 2010, Novembro de 2013 e Outubro de 2016, durante as quais foram aprovados Planos de Acção para a Cooperação Económica e Comercial. (Macauhub)