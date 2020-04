O Banco de Moçambique decidiu prorrogar, a título excepcional, o prazo de liquidação do Nosso Banco – Sociedade em Liquidação por um período de 90 dias, a contar da data do fim do estado de emergência (30 de Abril), revela um comunicado do Banco Central segunda-feira divulgado em Maputo.

A medida, segundo o banco central, foi tomada tendo em conta que o processo de liquidação da instituição financeira se encontra na sua fase final, que as medidas decorrentes do estado de emergência estão a condicionar o normal funcionamento das instituições públicas e privadas e que se mostra recomendável preservar os interesses dos credores.

O Nosso Banco foi dissolvido por despacho do governador do Banco de Moçambique com data de 11 de Novembro de 2016, devido à degradação da situação financeira da instituição, afectando os principais indicadores prudenciais e de rendibilidade.

O Nosso Banco nasceu em 1999 como Banco Mercantil e de Investimentos (BMI), tendo alterado a sua designação em 2015.

Apesar de se tratar de uma entidade privada, a maioria de capital pertence ao Instituto Nacional de Segurança Social (77,2%), sendo também accionistas a empresa pública Electricidade de Moçambique (16,13%) e a SPI – Gestão de Investimentos, uma sociedade ligada a figuras de topo da Frente de Libertação de Moçambique (Frelimo), partido no poder, com 4,09%. (Macauhub)