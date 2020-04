A edição de 2020 da Expo-Huíla, feira internacional que se realiza anualmente na cidade de Lubango, foi cancelada devido à pandemia de Covid-19, disse o presidente da Associação Agro-pecuária, Industrial e Comercial da Huíla (AAPCIL).

Paulo Gaspar disse ao Jornal de Angola que, pela primeira vez nos últimos 29 anos, é cancelado o evento, que é realizado no mês de Agosto, por altura das festas da Nossa Senhora do Monte, a santa padroeira da cidade.

“Infelizmente, este ano, por causa da pandemia, não vamos realizar a Expo-Huíla, o que vai causar muitos prejuízos, quer para a AAPCIL, quer para a própria classe empresarial, que tem o evento como a maior montra de negócios e oportunidades de negócios da província da Huíla e da região sul”, lamentou.

Paulo Gaspar disse ainda que a AAPCIL é uma associação que vive “muito” daquilo que é a realização da Expo-Huíla, uma vez que a verba arrecadada com o aluguer dos pavilhões mantém a associação funcional durante os 12 meses do ano.

Esclareceu que a Associação Agro-pecuária, Comercial e Industrial da Huíla tem encargos com 14 trabalhadores efectivos e as despesas correntes para poder manter o escritório aberto e defender com dignidade os seus membros.

A Associação Agro-pecuária Comercial e Industrial da Huíla, que organiza o evento, foi fundada em 1991 e tem mais de dois mil filiados. (Macauhub)