O “Plano do Desenvolvimento Meteorológico para a Grande Baía

de Guangdong-Hong Kong-Macau (2020-2035) (doravante designado por

Plano) foi anunciado formalmente.

Com o objectivo de implementar integralmente, as disposições do “Resumo do

Plano do Desenvolvimento para a Grande Baía de Guangdong, Hong Kong

e Macau” e para promover uma maior integração de Hong Kong e Macau no desenvolvimento meteorológico nacional, a “China Meteorological

Administration” em parceria com o “Guangdong Meteorological Bureau”,

o “Hong Kong Observatory” e a Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos, elaboraram este Plano. Para além de melhorar, em conjunto, o nível de previsão meteorológica, prevenção e mitigação de desastres naturais, o Plano também promove a construção de um Centro de Vigilância e Alerta Meteorológico da Grande Baía, e impulsiona o desenvolvimento de serviços meteorológicos avançados na Grande Baía. Simultaneamente, Macau vai desempenhar, activamente, o seu papel de plataforma para os países de língua oficial portuguesa, e intensificar o intercâmbio e a cooperação com os países relevantes, e realizar, activamente, reuniões meteorológicas internacionais.

O objectivo do Plano é a cooperação mútua e benéfica e o desenvolvimento de uma base de integração profunda na Grande Baía até 2025. A cooperação envolve serviços meteorológicos operacionais modernos, inovação científica, tecnológica e gestão, bem como, outros serviços e espera-se que até 2035 seja possível todos estes serviços atingirem níveis mundiais.

Os conteúdos principais apresentados no Plano envolvem cinco aspectos, respectivamente, a construção de mecanismos, a prestação de serviços meteorológicos de alta qualidade, o avanço das principais técnicas meteorológicas, a consolidação da base de desenvolvimento meteorológico e o aprofundamento da cooperação internacional.

(Direcção dos Serviços Meteorológicos e Geofísicos)

O texto origianl do “Plano” encontra-se em:

http://www.cma.gov.cn/2011xwzx/2011xqxxw/2011xqxyw/202004/t20200429_552407.html

GCS: https://news.gov.mo/detail/pt/N20DcxywMX?2