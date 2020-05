No mês de Março de 2020 importaram-se 4,22 mil milhões de Patacas de mercadorias, registando-se uma queda de 40,1%, face a Março de 2019. Destaca-se que os valores importados de: telemóveis; joalharia em ouro e relógios de pulso diminuíram 78,0%, 76,6% e 61,3%, respectivamente. Por seu turno, o valor importado de outros artigos confeccionados de matérias têxteis, a maioria dos quais eram máscaras, cresceu significativamente 365,2%. No mês em análise exportaram-se 1,08 mil milhões de Patacas de mercadorias, equivalentes a uma queda de 9,0%, em termos anuais. O valor da reexportação (941 milhões de Patacas) desceu 12,2%, sobretudo o da reexportação de máquinas, aparelhos e suas partes caiu 46,2%. O valor da exportação doméstica (139 milhões de Patacas) aumentou 20,6%, em especial, o da exportação doméstica de vestuário subiu notoriamente 1.015,5%. Consequentemente, o défice da balança comercial de Março de 2020 foi de 3,14 mil milhões de Patacas, informam os Serviços de Estatística e Censos.

O valor exportado de mercadorias no período de Janeiro a Março deste ano alcançou 3,14 mil milhões de Patacas, tendo descido 13,7%, comparativamente com o idêntico período do ano transacto. A reexportação (2,78 mil milhões de Patacas) desceu 16,0%, porém, a exportação doméstica (363 milhões de Patacas) cresceu 9,6%. O valor importado de mercadorias foi de 16,50 mil milhões de Patacas, ou seja, menos 22,9%, em termos anuais. Por conseguinte, o défice da balança comercial no primeiro trimestre do corrente ano cifrou-se em 13,36 mil milhões de Patacas, menos 4,41 mil milhões de Patacas, face ao período homólogo do ano transacto (17,77 mil milhões de Patacas).

Analisando a exportação por países ou territórios de destino, o valor exportado de mercadorias para o Interior da China no período de Janeiro a Março deste ano fixou-se em 386 milhões de Patacas (-6,9%, face ao mesmo período do ano transacto), dos quais 370 milhões de Patacas de mercadorias foram exportados para as nove províncias do Grande Delta do Rio das Pérolas (-7,2%). O valor exportado de mercadorias para Hong Kong foi de 2,21 mil milhões de Patacas, tendo descido 14,4%, em termos anuais. Porém, os valores exportados de mercadorias para os Estados Unidos da América (107 milhões de Patacas) e para a União Europeia (51 milhões de Patacas) cresceram 118,6% e 31,2%, respectivamente. Além destes, o valor exportado de mercadorias para os países de “Uma Faixa, Uma Rota” (90 milhões de Patacas) aumentou 159,7%, em termos anuais, enquanto que o valor exportado de mercadorias para os países de língua portuguesa (137 mil Patacas) diminuiu 46,8%. Exportaram-se 438 milhões de Patacas de produtos têxteis e vestuário, isto é, mais 83,3%, em termos anuais. Exportaram-se ainda 2,70 mil milhões de Patacas de produtos não têxteis, ou seja, menos 20,5%, em termos anuais.

Quanto aos países ou territórios de origem, os valores importados de mercadorias do Interior da China (5,70 mil milhões de Patacas) e da União Europeia (4,73 mil milhões de Patacas) no primeiro trimestre de 2020 baixaram 22,3% e 19,0%, respectivamente, em relação ao período homólogo do ano transacto. Além destes, o valor importado de mercadorias dos países de “Uma Faixa, Uma Rota” (3,44 mil milhões de Patacas) cresceu 66,4%, em termos anuais, porém, o valor importado de mercadorias dos países de língua portuguesa (190 milhões de Patacas) caiu 17,1%. Analisando por países ou territórios de procedência, importaram-se 2,82 mil milhões de Patacas de mercadorias do Interior da China (-11,4%, em termos anuais), dos quais 2,77 mil milhões de Patacas eram das nove províncias do Grande Delta do Rio das Pérolas (-10,3%). Importaram-se 11,52 mil milhões de Patacas de bens de consumo (-22,9%, em termos anuais). Salienta-se que os valores importados de relógios de pulso (1,03 mil milhões de Patacas) e de joalharia em ouro (923 milhões de Patacas) baixaram 36,8% e 38,0%, respectivamente. Os valores importados de combustíveis e lubrificantes (1,29 mil milhões de Patacas), de telemóveis (690 milhões de Patacas) e de materiais de construção (333 milhões de Patacas) registaram diminuições de 18,1%, 57,1% e 0,3%, respectivamente.

O valor total do comércio externo de mercadorias no período de Janeiro a Março de 2020 correspondeu a 19,64 mil milhões de Patacas e caiu 21,6%, face aos 25,05 mil milhões de Patacas registados no idêntico período de 2019.

(Direcção dos Serviços de Estatística e Censos)

GCS: https://news.gov.mo/detail/pt/N20DckRKjA?10