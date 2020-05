De acordo com as estatísticas publicadas hoje pela AMCM, a massa monetária continuou a descer em Março e a quota da pataca permaneceu relativamente estável. Por enquanto, os depósitos de residentes diminuíram relativamente ao mês anterior mas os empréstimos de residentes aumentaram.

Massa monetária

Quando comparado com o mês anterior, a circulação monetária e os depósitos à ordem decresceram 2,7% e 1,9%, respectivamente. M1, assim, decresceu 2,1%, relativamente ao mês anterior. Por enquanto, as responsabilidades quase monetárias decresceram 1,1%. A soma destes dois elementos, ou seja, M2, decresceu 1,2% relativamente ao mês anterior, tendo atingido MOP679,3 mil milhões. Relativamente ao período homólogo de 2019, M1 decresceu 2,3% mas M2 cresceu 2,6%. A proporção da pataca (MOP), dos dólares de Hong Kong (HKD), dos renminbi (RMB) e dos dólares dos Estados Unidos (USD) registou “peso” em M2 de 31,8%, 46,1%, 7,3% e 12,8%, respectivamente.

Depósitos

Os depósitos de residentes decresceram 1,2% em comparação com o mês anterior, tendo atingido MOP661,4 mil milhões, os depósitos de não-residentes aumentaram 1,2%, tendo atingido MOP267,4 mil milhões. Por enquanto, os depósitos do sector público na actividade bancária cresceram 0,7%, tendo equivalido a MOP256,4 mil milhões. Como resultado, o total dos depósitos da actividade bancária decresceu 0,3% ao mês anterior, atingido MOP1.185,2 mil milhões. A proporção da MOP, HKD, RMB e USD nos depósitos foi de 18,8%, 46,6%, 6,2% e 25,5%, respectivamente.



Empréstimos

Os empréstimos internos ao sector privado cresceram 1,5% em relação ao mês anterior, tendo atingido MOP534,0 mil milhões. Na análise no primeiro trimestre de 2020 com o trimestre anterior, no crédito pelo uso económico, os empréstimos bancários aumentaram 15,9% e 7,9%, respectivamente, de “transporte, armazens e comunicações” e de “comércio por grosso e a retalho”. Os empréstimos do sector da “tecnologia da informação” e da “electricidade, gás e água” registaram decrescimentos de 21,6% e 4,6%, respectivamente. Por enquanto, os empréstimos ao exterior cresceram 7,3%, tendo atingido MOP607,8 mil milhões. Como resultado, os empréstimos ao sector privado cresceram 4,5% em relação ao mês anterior, tendo atingido MOP1.141,8 mil milhões, enquanto em MOP, HKD, RMB e USD, tendo “os pesos” sido alcançados 16,9%, 46,5%, 7,1% e 26,8%, respectivamente.

Rácios de resultados

No final de Março, o rácio empréstimos/depósitos de residentes cresceu do nível de 56,9% registado no final de Fevereiro para o nível de 58,2%, o volume que incluiu o rácio empréstimos/depósitos de não-residentes cresceu do nível de 91,9% para o nível de 96,3%. Os activos correntes a calcular com base nos períodos de um mês e três meses contra os passivos situaram-se em 55,9% e 53,0%, respectivamente. Além disso, o rácio de crédito vencido manteve-se em 0,3%.

(Autoridade Monetária de Macau)

