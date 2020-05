Para colaborar na implementação do Relatório das Linhas de Acção Governativa para o Ano Financeiro de 2020 do Governo da RAEM, desenvolver as funções de Macau como plataforma entre a China e os países lusófonos e as suas vantagens no ensino da língua portuguesa, bem como promover a construção do Centro Internacional Português de Formação e da Base de Formação de Quadros Bilingues em Chinês e Português, encontra-se disponível, no site oficial do Instituto Politécnico de Macau (IPM), o Português Global, um material didáctico de excelência para o ensino da língua portuguesa. Esta acção tem como objectivo fornecer o acesso digital gratuito a este material didáctico aos residentes de Macau, estudantes e pessoas de diversos sectores da sociedade, os quais poderão utilizá-lo na aprendizagem da língua portuguesa.

O IPM possui uma vasta experiência no ensino e investigação da língua portuguesa cuja tradição se iniciou há cem anos, oferecendo cursos de Doutoramento, Mestrado e Licenciatura nas áreas da tradução chinês-português e do ensino do português, com vista à formação de quadros bilingues altamente qualificados em chinês e português. Para além disso, o IPM, em cooperação com a Comissão Europeia, possui ainda um Centro Internacional Português de Formação, o qual permite formar talentos profissionais bilingues. Esta instituição realizou ainda, em colaboração com o Camões – Instituto da Cooperação e da Língua, acções de formação para professores de língua portuguesa em Macau e outras regiões, visando contribuir para a construção da Base de Formação de Quadros Qualificados Bilingues em Chinês e Português.

O Português Global foi sendo elaborado, em versão bilingue chinês-português, ao longo de dez anos de colaboração directa e conjunta entre o IPM e a Universidade de Lisboa. Estes manuais destinam-se, especialmente, aos falantes de língua materna chinesa que desejam aprender português e rege-se pelos princípios teóricos e orientações pedagógico-didácticas do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas – Aprendizagem, Ensino, Avaliação (QECR), elaborado pelo Conselho da Europa. Com a preocupação de levar sempre em consideração os métodos e hábitos de aprendizagem dos estudantes locais, as equipas de elaboração do manual realizaram consultas a vários professores e alunos chineses. Neste sentido, pode-se considerar o Português Global o manual mais adequado para a aprendizagem da língua portuguesa por parte de falantes do chinês.

O Português Global segue os princípios da abordagem comunicativa e aborda conteúdos pertinentes relacionados com a realidade do dia-a-dia. Integram-se, gradualmente nos textos os conteúdos gramaticais e valoriza-se o desenvolvimento das competências linguísticas dos aprendentes. Marcam presença também conteúdos culturais que propiciam aos aprendentes, a par dos aspectos linguísticos, um conhecimento aprofundado sobre os hábitos e costumes dos países lusófonos, bem como da sua literatura e cultura. Todos os residentes da RAEM, estudantes e população de diversos sectores da sociedade são muito bem-vindos à página electrónica do Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa do Instituto Politécnico de Macau (http://www.ipm.edu.mo/pt/cpclp_global_portuguese.php), a partir da qual poderão ter acesso a este material didáctico e utilizá-lo no ensino e aprendizagem da língua portuguesa. O Português Global também se encontra à venda em livrarias de Macau.

(Instituto Politécnico de Macau)

