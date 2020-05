Actualmente, devido à epidemia de pneumonia causada pelo novo tipo de coronavírus continua-se a espalhar por todo o mundo, os países-membros da Língua Portuguesa do Fórum de Macau também estão a enfrentar os devidos impactos. A fim de apoiar aos Países-Membros do Fórum de Macau a combater conjunto a epidemia, o Secretariado Permanente do Fórum de Macau aproveitou a função de Macau como Plataforma para organizar e unir várias entidades e instituições sediadas em Macau, nomeadamente a Associação das Empresas Chinesas de Macau, a Associação Comercial Federal de Indústrias da Bebidas Alcoólicas e de Alimentação dos Países e Regiões da Lusofonia de Macau, entre outras, para a doação aos oito Países de Língua Portuguesa os materiais de protecção e de segurança, incluindo cerca de 180 mil máscaras e mais de mil trajes de protecção. A cerimónia de doação foi realizada no dia 4 de Maio de 2020, no Complexo de Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, o que contou com a presença da Secretária-Geral do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, Dra. Xu Yingzhen, dos Secretários-Gerais Adjuntos, Dr. Ding Tian e Dr. Casimiro de Jesus Pinto, dos representantes das entidades doadoras, do Cônsul-Geral da República de Moçambique na RAEM, Dr. Rafael Custodio Marques, do Cônsul-Geral de Portugal em Macau e Hong Kong, Dr. Paulo Cunha Alves, do Vice-Cônsul da República de Angola na RAEM, Dr. Estanislau Guilherme dos Santos, do Coordenador da Associação das Empresas Chinesas de Macau e da Comissão Especializada para a Construção da Plataforma entre a China e os Países de Língua Portuguesa, Dr. Zhang Jie, do Presidente da Associação Comercial Federal de Indústrias de Bebidas Alcoólicas e de Alimentação dos Países e Regiões da Lusofonia de Macau, Dr. Ip Sio Man, dos representantes das entidades doadoras e dos delegados junto do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, entre outros.

A Secretária-Geral, Dra. Xu Yingzhen, frisou que sendo um participante marcante da construção da Plataforma de Serviços para a Cooperação Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, o Secretariado Permanente tem-se preocupado com os Países de Língua Portuguesa. Durante o surto da epidemia, o Secretariado Permanente iniciou de imediato as acções de apoio por meios no suporte ao internet online e offline, especialmente a publicação da versão portuguesa de série dos vídeos promocionais designado por “Unidos no combate à epidemia! Mais prevenção para melhor protecção!” na página electrónica oficial do Secretariado Permanente do Fórum de Macau, bem como nas redes sociais do mesmo, o que divulgou as informações de prevenção epidémica como Higiene Pessoal, Prevenção em casa, Prevenção no trabalho, e Consulta médica, entre outros. Aproveitou os canais onlines para compartilhar as informações de prevenção da epidemia com os povos dos Países da Língua Portuguesa, no intuito de combater em conjunto a epidemia.

Ao mesmo tempo, o Secretariado Permanente uniu e colaborou activamente as entidades e instituições respectivas para o recolhimento dos materiais médicos de protecção e de segurança, de forma a doá-los, através do mecanismo de Ponto Focal do Fórum de Macau, aos oito Países de Língua Portuguesa, com o objectivo de envidar esforços para apoiar aos Países de Língua Portuguesa no combate à epidemia. Acredita que todos os Governos e povos vão superar as dificuldades temporárias juntos, e recuperar a economia bem como retornar a vida normal mais cedo possível.

O Coordenador da Associação das Empresas Chinesas de Macau e da Comissão Especializada para a Construção da Plataforma entre a China e os Países de Língua Portuguesa, Dr. Zhang Jie, expressou que neste momento os Países de Língua Portuguesa estão todos a sofrer a propagação da epidemia, a Associação das Empresas Chinesas e a Comissão Especializada para a Construção da Plataforma entre a China e os Países de Língua Portuguesa compartilham o sofrimento dos amigos dos Países de Língua Portuguesa, e estão sempre dispostas a ficar aos seus lados em solidariedade e com esforços para enfrentarmos dificuldades em conjuntos.

Após a cerimónia de doação, os materiais supramencionados serão mandados e transportados imediatamente. As empresas membros da Associação das Empresas Chinesas de Macau e da Comissão Especializada para a Construção da Plataforma entre a China e os Países de Língua Portuguesa que participaram na doação são os seguintes:

․Companhia de Engenharia e de Construção da China (Macau) Co., Lda.

․Empresa de Gestão do Fundo de Cooperação e Desenvolvimento China – Países de Língua Portuguesa Co., Lda.

․Banco da China, Sucursal de Macau

․Companhia de Construção de Obras Portuárias Zhen Hwa, Lda.

․Banco Industrial e Comercial da China (Macau), S.A.

․China Zhong Ji Indústria e Instalação (Macau), Lda.

․Sociedade de Construção e Engenharia – Grupo de Construção de Xangai – SCG (Macau)

․Banco das Comunicações Co., Lda. Sucursal de Macau

․Banco de Construção da China, S.A. Sucursal de Macau

․Sociedade de Investimentos e Fomento Imobiliário Chon Tit (Macau), Lda.

․Sociedade de Cimentos de Macau S.A.R.L

․Companhia de Construção e Engenharia Civil China (Macau), Lda.

․Companhia de Seguros da China Taiping (Macau), S.A.

․China National Aviation Corporation (Macau) Co., Ltd.

․Banco Chinês de Macau, S.A.

(Gabinete de Apoio ao Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comerical entre a China e os Países de Língua Portuguesa)

Gabinete de Comunicação Social: https://news.gov.mo/detail/pt/N20EDIt7r5?8