O Ministério brasileiro da Economia revelou na segunda-feira que as exportações para a China subiram 29,5 por cento em Abril, em comparação com igual mês de 2019, referiu o jornal O Globo.

De acordo com o jornal brasileiro, o Secretário brasileiro de Comércio Exterior, Lucas Ferraz, disse que “o bom desempenho relativo do continente asiático” poderá amenizar a queda do excedente comercial brasileiro em 2020.

A Petróleo Brasileiro SA (Petrobras) anunciou, também na segunda-feira, que exportou 30,4 milhões de barris em Abril, mais 145 por cento do que no mesmo período do ano passado, revelou a Agência Brasil.

Segundo a agência noticiosa estatal brasileira, a Directora de Refino e Gás Natural da petrolífera estatal brasileira, Anelise Lara, sublinhou que a China foi o destino de 60 por cento do petróleo exportado pela Petrobras nos quatro primeiros meses de 2020.

Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/exports-from-brazil-to-china-grow-year-on-year-in-april/?lang=pt

Gabinete de Comunicação Social