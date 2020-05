De acordo com as estatísticas publicadas hoje pela AMCM, o número total de cartões de crédito pessoal emitidos pelos bancos em Macau continuaram a crescer no primeiro trimestre de 2020. Em relação ao período homólogo, o crédito usado no período e o montante do reembolso registaram decréscimo.

Cartões emitidos

Beneficiou do crescimento contínuo nos cartões em duas-moedas e em três-moedas, no final de Março de 2020, o número de cartões de crédito pessoal emitidos pelos bancos em Macau, foi de 1.447.166, registando um acréscimo de 1,4% e 8,3% relativamente ao Dezembro de 2019 e ao período homólogo, respectivamente. O total dos cartões de crédito denominados em patacas (MOP), em dólares de Hong Kong (HKD) e em renminbis (RMB) cresceram 7,4% (atingiu 1.008.602 cartões), 3,2% (atingiu 98.089 cartões) e 12,8% (atingiu 340.475 cartões), respectivamente.

Limite de crédito e débito não pago

Até ao final de Março de 2020, o limite de crédito dos cartões de créditos emitidos pelos bancos em Macau foi de MOP40,9 mil milhões, registando um aumento de 3,1% relativamente ao final de Dezembro de 2019 e 9,8% ao período homólogo. Com o saldo devido de MOP2,2 mil milhões, do qual o saldo de “rollover” atingiu MOP864,9 milhões, correspondente a cerca de 39,4% do saldo devido. O rácio de débito não pago, medido com base no rácio de valores a receber atrasados mais de 3 meses contra o saldo devido, registou 2,5%, ou seja, cresceu 0,9 ponto percentual (pp) em relação ao final de Dezembro de 2019.

Crédito usado e débito pago no período

No primeiro trimestre de 2020, o crédito usado no período foi de MOP4,6 mil milhões, equivalente a um decréscimo trimestral de 27,2% e um decréscimo anual de 19,0%. O adiantamento de numerário atingiu MOP149,2 milhões, correspondendo a 3,3% do total do crédito usado no período. Por outro lado, o montante do reembolso, incluindo os juros e despesas, foi de MOP5,5 mil milhões, registou um decréscimo de 11,2% relativamente ao trimestre anterior e um descenso de 9,6% relativamente ao período homólogo.

(Autoridade Monetária de Macau)

Gabinete de Comunicação Social: https://news.gov.mo/detail/pt/N20EHGhFhb?23