O Brasil, o maior fornecedor mundial de soja, exportou 34,5 milhões de toneladas nos primeiros quatro meses de 2020, um novo máximo histórico, revelou o Ministério brasileiro da Economia.

Segundo dados oficiais, citados pela Bloomberg, as exportações de soja para a China subiram 28,5 por cento em comparação com igual período de 2019, com a forte procura chinesa a aliar-se a uma farta colheita no Brasil.

Darren Cooper, Economista Sénior do International Grains Council, disse à agência noticiosa que a soja brasileira vai continuar a ser competitiva, sendo que os processadores chineses têm já fornecimento garantido até ao final de Agosto.

Paulo Sousa, Presidente da Cargill Brasil, disse à Bloomberg que os exportadores brasileiros de soja têm encomendas já acordadas ao longo da segunda metade de 2020.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa

