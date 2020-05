A Universidade Federal do Espírito Santos (UFES), no sudeste do Brasil, inaugurou recentemente o maior projecto solar brasileiro em telhado, usando painéis fotovoltaicos fabricados na China.

De acordo com o portal noticioso chinês SolarStar, o projecto, com uma potência de 5,44 megawatts, utiliza 17.400 painéis de tecnologia “Passivated Emitter Rear Cell” do fabricante chinês JA Solar Holdings Co., com sede em Xangai.

O projecto desenvolvido pela empresa brasileira Moove Energia Solar, tem capacidade para produzir 7,7 milhões de quilowatts-hora de electricidade por ano, reduzindo os gastos energéticos da UFES em 30 por cento.

Segundo o SolarStar, o Reitor da UFES, Reinaldo Centoducatte sublinhou que a inauguração do projecto é um passo importante para assegurar a sustentabilidade financeira da universidade em tempos de crise financeira.

A UFES investiu 18 milhões de reais (US$3,1 milhões) no projecto, revelou em Março o portal noticioso brasileiro Canal Solar.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/ja-solar-panels-make-up-brazils-biggest-rooftop-power-plant/?lang=pt