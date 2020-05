Foi criada na semana passada a Câmara de Comércio Portugal-China PME (CCPC-PME), com o objectivo de apoiar as pequenas e médias empresas (PMEs) portuguesas interessadas em exportar e importar de e para o mercado chinês.

Num comunicado citado pela Lusa, a associação revela ter já planos para criar fundos de investimento para os sectores agro-alimentar e do turismo, assim como “uma Casa de Portugal” numa das maiores plataformas chinesas de comércio electrónico.

A CCPC-PME, com sede em Condeixa-a-Nova, no centro de Portugal, vai ter delegações nas cidades portuguesas de Lisboa e Porto, nas regiões chinesas de Macau, Henan, Hainan, Shandong, e nas cidades chinesas de Pequim e Xangai, de acordo com a agência noticiosa portuguesa.

A associação é liderada por Y Ping Chow, Presidente da Liga dos Chineses em Portugal, enquanto o Conselho Estratégico da CCPC-PME é chefiado por Bian Fang, Presidente do Bison Bank, um banco português detido por capitais chineses.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/portugal-china-smes-chamber-of-commerce-established/?lang=pt