De acordo com as estatísticas publicadas hoje pela AMCM, em Março de 2020, os novos empréstimos hipotecários para habitação (EHHs) e os empréstimos comerciais para actividades imobiliárias (ECAIs) aprovados registaram-se crescimento em relação ao mês anterior. Em relação ao mês anterior, o saldo bruto dos EHHs e dos ECAIs registaram-se crescimento.

Novos empréstimos aprovados

Em Março de 2020, os novos EHHs aprovados pelos bancos de Macau cresceram 115,4% em relação ao mês transacto, até ao valor de MOP3,11 mil milhões. Do qual, os novos EHHs aos residentes locais que representaram 99,0% do total, aumentaram 116,6% e atingiram MOP3,08 mil milhões; o componente não-residente cresceu 34,8% para MOP30,4 milhões. De Janeiro a Março de 2020, o número médio mensal dos novos EHHs atingiu MOP2,5 mil milhões, correspondendo a um aumento de 1,3% em comparação com o período anterior (Dezembro de 2019 a Fevereiro de 2020).

Os novos EHHs cuja garantia é dada por edifícios em construção (empréstimos hipotecários para alienação de fracções autónomas em edifícios em construção) cresceram 123,8% para MOP497,7 milhões, em relação ao mês anterior. Em comparação com o período homólogo de 2019, estes novos EHHs decresceram 36,9%.

Os novos ECAIs aprovados cresceram 57,6% relativamente ao mês anterior e atingiram MOP5,5 mil milhões. Destes, 84,3% foram concedidos aos residentes locais e cresceram 39,1% para MOP4,6 mil milhões; o componente não-residente cresceu 455,9% desde uma base relativamente baixa do mês anterior e atingiu MOP861,8 milhões. De Janeiro a Março de 2020, o número médio mensal dos novos ECAIs aprovados atingiu MOP3,8 mil milhões, correspondendo a um aumento de 36,5%, em comparação com o período anterior (Dezembro de 2019 a Fevereiro de 2020).

Balanço relativo aos empréstimos

No final de Março de 2020, o saldo bruto dos EHHs atingiu um nível de MOP231,4 mil milhões, cresceu 0,2% relativamente ao mês anterior e 5,6% ao período homólogo. Destes empréstimos, 93,9% foram concedidos aos residentes. Em relação ao mês anterior, o saldo bruto do EHHs aos residentes cresceu 0,3%, mas aos não-residentes decresceu 1,0%.O saldo bruto dos ECAIs cresceu 0,4% e atingiu MOP181,2 mil milhões em relação ao mês anterior, mas se registou um decrescimento de 7,6% em relação ao período homólogo do ano transacto. Destes empréstimos, 93,5% foram concedidos aos residentes. Relativamente ao mês anterior, o saldo bruto dos ECAIs destinados aos residentes cresceu 0,6% e aos não-residentes decresceu 2,4%.

Rácio das dívidas não pagas

No final de Março de 2020, o rácio das dívidas não pagas aos EHHs manteve-se inalterado no nível de 0,25%, quando comparado com o mês anterior mas cresceu 0,08 ponto percentual (pp) em relação ao período homólogo do ano transacto. O rácio das dívidas não pagas aos ECAIs manteve-se inalterado no nível de 0,45%, quando comparado com o mês anterior, correspondendo a um aumento na ordem dos 0,24 pp relativamente ao período homólogo do ano transacto.

(Autoridade Monetária de Macau)

