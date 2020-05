A petrolífera estatal brasileira Petróleo Brasileiro SA (Petrobras) anunciou na segunda-feira a descoberta de petróleo de elevada qualidade na área sudeste do campo de pré-sal de Búzios, na Bacia de Santos.

Num comunicado citado pela Agência Brasil, a Petrobras revela que foram identificados, a partir dos 5.400 metros de profundidade, 208 metros de reservatórios com petróleo com a mesma qualidade daquele que está actualmente a ser produzido no resto do campo de Búzios.

De acordo com a agência noticiosa estatal brasileira, o poço está situado a 210 quilómetros do Rio de Janeiro e apresenta uma profundidade de água de 2.108 metros.

A Petrobras detém uma participação de 90 por cento no consórcio que opera o campo de Búzios, com os restantes 10 por cento divididos em partes iguais entre as empresas estatais chinesas China National Offshore Oil Corp e China Southern Petroleum Exploration and Development Corp.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/sino-brazilian-consortium-finds-high-grade-oil-off-se-brazil/?lang=pt