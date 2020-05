A Autoridade Monetária de Macau (AMCM), divulga as estimativas preliminares das reservas cambiais da RAEM, que se cifraram em MOP179,0 mil milhões (USD22,43 mil milhões) no final de Abril de 2020, tendo aumentado 1,4% relativamente aos dados rectificados do mês anterior, que atingiram MOP176,6 mil milhões (USD22,11 mil milhões). No final de Abril de 2020, as reservas cambiais da RAEM registaram cerca de 10 vezes em relação à circulação monetária, ou 82,8% do agregado monetário M2 em MOP, no final de Março de 2020.

A taxa de câmbio efectiva da pataca, ponderada pelas suas quotas do comércio, foi de 109,4 em Abril de 2020, registaram acrescimentos de 0,96 pontos e 3,52 pontos, respectivamente, sobre os dados do mês anterior e relativos a Abril de 2019, implicando que globalmente, a pataca subiu face às moedas dos principais parceiros comerciais de Macau.

(Autoridade Monetária de Macau)

Gabinete de Comunicação Social: https://news.gov.mo/detail/pt/N20ENKBeMP?5