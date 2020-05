O Brasil ampliou no mês passado a exportação de café para cinco novos mercados, incluindo Macau, revela o relatório mensal do Conselho dos Exportadores de Café do Brasil (Cecafé).

De acordo com dados do Cecafé, divulgados na terça-feira, a primeira remessa de café com destino a Macau tinha 19,2 toneladas e um valor a rondar US$40.100.

O relatório sublinha que o Brasil exportou 198 mil toneladas de café para todo o mundo em Abril, um aumento de 2,5 por cento em comparação com igual mês do ano passado.

Os dados mostram ainda que o Brasil exportou mais de 2.500 toneladas de café para a China Interior nos primeiros quatro meses deste ano.

Segundo a consultora chinesa Daxue, citada pelo portal noticioso Diálogo Chino, no ano passado o Brasil foi o terceiro maior exportador de café para a China Interior, com mais de 10.200 toneladas, correspondentes a uma fatia de 10 por cento das importações de café da China.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/macao-among-new-customers-for-brazilian-coffee/?lang=pt