A capital portuguesa, Lisboa, é um dos quatro principais mercados imobiliários de luxo que deverá registar uma subida de preço este ano, prevê a consultora imobiliária Knight Frank.

Num relatório divulgado na semana passada, a empresa prevê que o preço do imobiliário de luxo em Lisboa possa subir até 4,9 por cento em 2020 e ainda mais no próximo ano, devido a um aumento da procura.

Kate Everett-Allen, Parceira da Knight Frank Grã-Bretanha, disse à Forbes que a procura virá de candidatos ao programa de Autorização de Residência para Actividade de Investimento em Portugal.

De acordo com a revista, a responsável sublinhou que o programa, também conhecido por “vistos gold”, tem tido sucesso sobretudo junto de cidadãos chineses, brasileiros e turcos.

Segundo a Forbes, a consultora Henley & Partners sublinhou que as candidaturas ao programa dos “vistos gold” aumentou quase 50 por cento no primeiro trimestre deste ano, em comparação com igual período de 2019.

