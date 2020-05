Nas estatísticas apresentadas pela AMCM constatam-se que, a proporção da actividade internacional do sector bancário de Macau ressaltou no primeiro trimestre de 2020. A quota das aplicações financeiras nos mercados internacionais, no activo total do sistema bancário, cresceu de 85,2%, taxa registada no final de Dezembro de 2019 para o nível de 85,9%, taxa reportada ao final de Março de 2020 ; e as responsabilidades internacionais no passivo total do sistema bancário ascenderam do nível de 82,1%, registado no final de Dezembro de 2019 para o nível de 82,9%.

A moeda não local é a unidade principal nas transacções bancárias internacionais. No final de Março de 2020, a pataca ocupava, uma quota de 0,7%, no total do activo e no total do passivo financeiro internacional. O dólar de Hong Kong, o dólar dos Estados Unidos, renminbi e outras moedas estrangeiras representaram 35,3%, 48,3%, 11,1% e 4,5%, respectivamente, do total do activo internacional e 40,4%, 45,0%, 9,8% e 4,1%, respectivamente, do total da responsabilidade internacional.

Activos internacionais do sector bancário de Macau

No final de Março de 2020, o total dos activos internacionais do sector bancário de Macau cresceu 6,0% relativamente ao trimestre anterior e um crescimento de 10,5% em relação ao ano anterior, tendo atingido MOP1.819,7 mil milhões (USD227,8 mil milhões). Sendo de assinalar um crescimento de 10,1%, correspondendo a MOP1.372,6 mil milhões das disponibilidades sobre o exterior e um crescimento de 11,6%, correspondendo a MOP447,1 mil milhões dos activos locais em moedas estrangeiras. Os empréstimos de entidades não bancárias sobre o exterior que constituíram a maior parte dos activos internacionais aumentaram 7,0%, tendo atingido MOP607,8 mil milhões.

Responsabilidades internacionais do sector bancário de Macau

O total das responsabilidades internacionais do sector bancário de Macau atingiu MOP1.754,7 mil milhões (USD219,7 mil milhões), tendo registado uma subida de 6,1% quando comparado com a taxa registada há três meses e um crescimento de 11,8%, relativamente ao ano anterior. As responsabilidades para com o exterior e as responsabilidades internas em moedas estrangeiras atingiram MOP941,2 mil milhões e MOP813,5 mil milhões, respectivamente, quando comparado com as do ano anterior, correspondendo a um acréscimo anual de 17,5% e de 5,8%, respectivamente. Os depósitos em moedas estrangeiras dos residentes e do governo da RAEM nos bancos locais continuaram a representar a maior componente no total das responsabilidades internacionais. Esses depósitos cresceram 4,0%, tendo atingido MOP702,4 mil milhões no final de Março de 2020.

As áreas de activo e passivo sobre o exterior do sector bancário de Macau

A actividade bancária internacional de Macau distribuiu-se principalmente pela Ásia e Europa. Até final de Março de 2020 as quotas das disponibilidades do sistema bancário de Macau na China Continental e em Hong Kong, foram de 38,3% e 29,0%, respectivamente; em relação ao Reino Unido e a Portugal, estas quotas foram de 1,5% e 1,0%, respectivamente, no total de activo exterior. Entretanto, as quotas das disponibilidades nos países de língua portuguesa e nos países localizados ao longo da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota” ocuparam quotas de 1,4% e 7,4%. Quanto ao passivo sobre o exterior, registaram quotas de 47,1% e 23,7% para Hong Kong e a China Continental, respectivamente; no que respeita ao passivo sobre o Reino Unido e França, as suas quotas foram de 5,5% e 3,2% do total de passivo sobre o exterior. Relativamente aos países de língua portuguesa e aos países localizados ao longo da iniciativa “Uma Faixa, Uma Rota” registaram quotas de 0,6% e 11,4%, respectivamente.

As estatísticas da actividade internacional do sector bancário de Macau são elaboradas de acordo com os métodos indicados pelo “Bank for International Settlements”, a fim de assegurar a participação da RAEM no projecto de “Estatísticas regionais da actividade bancária internacional” da referida entidade.

(Autoridade Monetária de Macau)

