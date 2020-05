Cerca de 9,3 milhões de toneladas de soja partiram de portos brasileiros para a China em Abril, um novo recorde mensal, segundo dados preliminares da empresa britânica de transportes marítimos Braemar ACM.

“Por enquanto, a China parece estar a tentar satisfazer toda a sua procura no Brasil, como ocorreu no ano passado”, sublinhou Nick Ristic, analista da Braemar, num comunicado citado pelo jornal Financial Times.

Segundo o diário, a soja brasileira está actualmente 23 por cento mais barata do que a dos Estados Unidos, graças à depreciação do real face ao dólar norte-americano e a uma colheita que deverá atingir um novo máximo histórico, 125 milhões de toneladas.

Segundo a corretora Bunge, o elevado preço do farelo de soja na China tem também incentivado os processadores chineses a importar mais soja brasileira, referiu o Financial Times.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa: https://www.forumchinaplp.org.mo/april-shipments-of-brazilian-soybeans-to-china-break-record/?lang=pt