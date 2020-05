O Director dos Serviços de Saúde, Dr. Lei Chin Ion, anunciou terça-feira, 19 de Maio, na conferência de imprensa do Centro de Coordenação de Contingência do Novo Tipo de Coronavírus que última doente hospitalizada em Macau com COVID-19 teve alta. Já decorreram 66 dias desde que foi diagnosticado, com pneumonia causado pelo novo tipo de coronavírus, o 11.º doente, no dia 15 de Março, altura em que teve inicío a segunda fase da epidemia.

Com a colaboração do Governo da RAEM, de toda a sociedade, de todos os profissionais de saúde da linha da frente, os 35 doentes confirmados nesta 2.ª fase da epidemia recuperaram e todos tiveram alta hospitalar. Não há novos casos diagnosticados em Macau. Apesar de terem existido casos graves e críticos entre os 35 doentes desta fase, com o esforço dos profissionais de saúde manteve-se, com sucesso, o registo, recorde, de zero casos mortais e zero casos de infecção entre os profissionais de saúde, pelo que o Director dos Serviços de Saúde agradeceu a dedicação de todos os profissionais de saúde e aos diversos sectores sociais pelos apoios prestados.

Gabinete de Comunicação Social:

https://news.gov.mo/detail/zh-hans/N20ESpKZa0?18 (em Chinês)