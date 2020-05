Tecnologia da gigante chinesa Huawei Technologies Co Ltd ajudou a operadora portuguesa de telecomunicações Altice Portugal S.A. a reduzir em até 9 por cento os seus gastos em electricidade com estações de ligações sem fios.

Segundo um artigo de análise publicado no Light Reading na sexta-feira, a Huawei revelou que a Altice Portugal instalou o sistema de gestão de baterias eléctricas 5G Power BoostLi, desenvolvido pela empresa chinesa.

O sistema permitiu à Altice Portugal gerir melhor o consumo de energia das suas instalações no campo das ligações sem fios, reduzindo a utilização de electricidade nos períodos em que esta é mais cara no país europeu, referiu o portal noticioso.

A empresa chinesa acredita que a colaboração com a Altice Portugal poderá servir de referência para a evolução das redes de tecnologia de comunicação de quinta geração (5G).

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/huawei-claims-credit-for-cutting-portuguese-telcos-costs/?lang=pt