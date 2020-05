A companhia aérea portuguesa HiFly transportou equipamento de protecção pessoal da China para a República Dominicana, no âmbito de esforços humanitários para o combate à Covid-19.

Segundo o Simple Flying, o Airbus A380 da HiFly descolou do aeroporto de Beja, no sul de Portugal, na noite de quinta-feira, e voou para a cidade de Tianjin, no norte da China, para recolher o equipamento.

O avião seguiu depois para a capital da República Dominicana, Santo Domingo, antes de aterrar em Beja na segunda-feira, após voar um total de quase 34 horas no espaço de quatro dias, referiu o portal noticioso.

Esta missão da empresa portuguesa, especializada no aluguer de aviões com tripulação, incluiu também a primeira passagem de um Airbus A380, o maior avião comercial de mundo, pela República Dominicana.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/hifly-takes-chinese-medical-equipment-to-dominican-republic/?lang=pt