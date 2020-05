A empresa brasileira Marfrig Global Foods anunciou na segunda-feira um lucro de 1,2 mil milhões de reais (US$209,8 milhões) no primeiro trimestre deste ano, mais do dobro registado em igual período de 2019.

O Director-Presidente da Marfrig, Miguel Gularte, disse à Reuters que a subida dos lucros se deveu em muito a uma retoma da procura chinesa por proteína animal, em meados de Março.

A Marfrig conta com 13 matadouros na América do Sul habilitados a exportar carne para a China, país que se tornou no maior comprador de carne brasileira, após um surto doméstico de peste suína africana, no ano passado.

Miguel Gularte disse à agência noticiosa esperar que as exportações para a China continuem em alta, uma vez que a pandemia de Covid-19 parece estar controlada no país asiático.

No primeiro trimestre de 2020, as vendas da Marfrig subiram 26,6 por cento em comparação com o mesmo período do ano passado, atingindo 13,5 mil milhões de reais.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

