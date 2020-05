A Comissão de Desenvolvimento de Talentos de Macau vai lançar, a partir de Junho, o “Programa de Apoio Financeiro para Frequência de Cursos de Mestrado na Universidade de Coimbra, em Portugal”, o “Programa de Apoio Financeiro para Frequência de Cursos de Pós-Graduação nas Universidades Portuguesas Membros do Conselho de Reitores das Universidades Portuguesas” e o “Programa de Apoio Financeiro para Frequência de Cursos de Mestrado nas Instituições Portuguesas, Membros do Conselho Coordenador dos Institutos Superiores Politécnicos”.

O primeiro programa é financiado pela Fundação de Macau e com cooperação da Direcção dos Serviços do Ensino Superior, enquanto que o segundo e o terceiro são financiados pelo Fundo do Ensino Superior.

O prazo de candidatura: 1 de Junho de 2020 – 15 de Junho de 2020.

(Comissão de Desenvolvimento de Talentos)

Gabinete de Comunicação Social:

https://news.gov.mo/detail/zh-hans/N20ETOG6iO?1 (em Chinês)