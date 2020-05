Com o intuito de destacar as vantagens de Macau como plataforma entre a China e os Países de Língua Portuguesa, promover a consolidação do Centro Internacional Português de Formação e da Base de Formação de Quadros Bilingues em Chinês e Português bem como reforçar a cooperação entre Macau e a comunidade académica de língua portuguesa, elevando o estatuto de Macau no âmbito académico internacional e promovendo o desenvolvimento conjunto do ensino e investigação da língua portuguesa em Macau, na Grande Baía Guangdong-Hong Kong-Macau, no Interior da China e na Ásia, encontra-se disponível online a revista académica internacional Orientes do Português, solenemente lançada pelo Instituto Politécnico de Macau (IPM) em colaboração com a Universidade do Porto (U.Porto).

A revista Orientes do Português é o resultado dos esforços conjuntos entre o Centro Pedagógico e Científico da Língua Portuguesa do IPM e a Faculdade de Letras da U.Porto, uma das instituições de ensino superior mais prestigiadas de Portugal e que tem vindo a desenvolver diversas cooperações frutíferas com o IPM nas áreas de ensino e estudos da língua portuguesa, megadados linguísticos e estudos culturais dos países lusófonos. A investigação nos campos da língua e cultura dos países lusófonos na região da Ásia tem-se enriquecido de forma constante, vindo a tornar-se cada vez mais influente no âmbito académico internacional. Historicamente, as revistas internacionais de língua portuguesa têm-se concentrado principalmente no Brasil e em Portugal. Na região asiática, no entanto, ainda não existia nenhuma revista académica de padrão internacional editada em língua portuguesa e dedicada ao estudo da língua e cultura dos países lusófonos. Perante este facto, as duas instituições tomaram a iniciativa de editar a revista Orientes do Português que, além de preencher esta lacuna, visa oferecer uma plataforma para a realização de intercâmbios académicos de elevada qualidade em que os estudiosos asiáticos de língua portuguesa possam apresentar os resultados das suas investigações.

Primeira revista académica editada em língua portuguesa na Ásia, a Orientes do Português segue rigorosamente os critérios e modelos da avaliação das mais prestigiadas revistas internacionais. Os artigos submetidos para avaliação passam por uma primeira apreciação por parte da comissão redactorial para em seguida serem enviados para uma arbitragem por pares (peer review) anónima realizada por dois especialistas de referência em suas áreas, pertencentes às mais diversas instituições universitárias do mundo. Com o objectivo de se tornar um repositório do que melhor se produz em termos de investigação académica em língua portuguesa no mundo, e em especial na China e na Ásia, a revista está aberta a contribuições em áreas relacionadas com a linguística portuguesa, o contacto do português e as línguas asiáticas, o ensino e aprendizagem do português como língua não materna, estudos de tradução, estudos literários e culturais dos países de língua portuguesa, bem como as manifestações culturais, literárias e artísticas dos territórios e comunidades orientais onde a língua portuguesa tem influência.

Com periodicidade anual, a revista Orientes do Português foi lançada simultaneamente em formato papel (ISSN: 2707-3122) e digital (e-ISSN: 2707-3130) propiciando diversas plataformas para a divulgação dos resultados de estudos da área da língua e cultura dos países de língua portuguesa, e facilitando a partilha de recursos académicos. O seu volume de estreia, com data de dezembro de 2019, conta com artigos escritos por investigadores advindos de horizontes variados que atuam em instituições de Macau, do Interior da China, de Portugal, do Brasil, da Coreia do Sul e da Dinamarca e tem vindo a receber reiterados elogios e comentários amplamente positivos por parte da comunidade académica internacional que estuda a língua portuguesa. A versão digital da revista já se encontra disponível online (http://orientes-do-portugues.ipm.edu.mo) e o seu segundo volume encontra-se actualmente em preparação com a chamada para artigos aberta até o dia 12 de Julho. A revista aceita contribuições de artigos que apresentem excelentes resultados académicos e que contribuam com o esforço conjunto de reforçar o papel dos académicos de Macau e da Ásia na comunidade académica internacional. A versão em papel pode ser obtida gratuitamente pelos especialistas, académicos, docentes, alunos de língua portuguesa e demais interessados.

