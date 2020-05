A Havaianas anunciou na terça-feira a nomeação da actriz chinesa Cecilia Song Yanfei como embaixadora da marca brasileira de sandálias para o mercado chinês, referiu o Phoenix New Media.

Num comunicado, o Presidente da Havaianas para a Ásia-Pacífico, Robert Esser, defendeu que a “autenticidade” da actriz no grande ecrã adequa-se à imagem de liberdade que a marca brasileira quer transmitir ao público chinês.

Segundo o portal noticioso chinês, Cecilia Song disse estar “honrada” por representar na China a Havaianas, uma marca que descreveu como cheia de “entusiasmo e vitalidade”.

A marca brasileira entrou oficialmente no mercado chinês em Julho de 2019, ao abrir uma loja na plataforma Tmall, gerida pelo gigante chinês do comércio electrónico Alibaba Group Holding Ltd.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/cecilia-song-the-first-havaianas-brand-ambassador-in-china/?lang=pt