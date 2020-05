O Governo de Moçambique anunciou na terça-feira a conclusão de um projecto de acesso a televisão por satélite cobrindo um total de mil aldeias, beneficiando mais de 20 mil famílias, avançou a Xinhua.

Segundo a agência noticiosa estatal chinesa, o anúncio foi feito pelo Ministro moçambicano dos Transportes e Comunicações, Janfar Abdulai, após uma visita à província de Cabo Delgado, no norte do país.

O governante sublinhou que o programa criou cerca de dois mil postos de trabalho e deu formação a jovens locais que irão tratar da manutenção do sistema e assistência técnica às aldeias beneficiadas.

O projecto, que abrangeu a capital, Maputo, e todas as 10 províncias de Moçambique, foi co-financiado pela China e implementado pela empresa de capitais chineses StarTimes Media (Mozambique) Co., Ltd.

Moçambique foi o primeiro país de língua portuguesa a beneficiar da iniciativa chinesa “Acesso à TV por Satélite para 10 mil Aldeias Africanas”, que foi lançada em 2015 e vai cobrir 25 países africanos.

(Fonte) Secretariado Permanente do Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa:

https://www.forumchinaplp.org.mo/startimes-brings-digital-television-to-northern-mozambicans/?lang=pt